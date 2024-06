Stiri pe aceeasi tema

- Trupa lui Francois Guillemot, Berurier Noir, a scris cantecul „Porcherie” in 1985. In perioada premergatoare alegerilor anticipate din Franța, dupa decizia lui Macron de a dizolva Adunarea Naționala, versurile sale au devenit virale in randul tinerilor, politicienilor și celebritaților deopotriva. Tinerii…

- Cele noua țari recunoscute ca fiind puteri nucleare iși dezvolta arsenalul, avertizeaza Institutul Internațional de la Stockholm pentru Cercetari in domeniul Pacii (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI). Potrivit SIPRI, cele noua puteri care dețin arme nucleare sunt SUA, Rusia, Marea…

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Manevra președintelui Franței, Emmanuel Macron, de a convoca alegeri parlamentare anticipate pentru a bloca drumul spre putere al politicianului de extrema-dreapta Marine Le Pen a bulversat investitorii, generand noi semne de intrebare referitoare la finanțele publice și…

- In urma victoriei zdrobitoare a lui Jordan Bardella (RN) in fața lui Valerie Hayer (Renaissance) și Raphael Glucksmann (PS), președintele Franței a anunțat alegeri legislative la 30 iunie și 7 iulie, potrivit Le Figaro.

- De mai bine de o ora s-au deschis urnele, iar politicienii au ales sa voteze inca de la primele ore ale dimineții. Nicolae Ciuca a votat la o secție de votare din localitatea Balotești."Foarte bine (a fost la vot). Am votat pentru dezoltarea Romaniei, pentru o viata mai buna in fiecare comunitate, pentru…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak a convocat alegeri generale pentru 4 iulie, un pariu al liderului britanic pentru a uni Partidul Conservator, in contextul in care sondajele arata ca acesta este cu mult in urma opoziției laburiste.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, in fata omologului sau chinez Xi Jinping, la inceputul vizitei sale de stat in Franta, pentru "reguli echitabile pentru toti" in schimburile comerciale intre Europa si China, relateaza AFP.