Alegeri anticipate în Canada, a anunțat Justin Trudeau Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat, duminica, alegeri anticipate în Canada în 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimul scrutin federal, relateaza AFP.

“Guvernatorul general a accepttat solicitarea mea de dizolvare a parlamentului. Astfel, canadienii vor merge la urne la 20 septembrie&", a declarat Trudeau, conform News.ro. El a spus ca este “extrem de important ca locuitorii Canadei sa poata alege cum se iese din aceasta pandemie si cum vom reconstrui cel mai bine&".

"Va cer sa sustineti un guvern progresiv si ambitios, care îsi…

Sursa articol: hotnews.ro

