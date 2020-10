Alegeri americane: Twitter va împiedca candidații să-și clameze victoria până la rezultate oficiale Twitter a implementat noi masuri vineri pentru a preveni raspândirea informațiilor false despre rezultatul alegerilor prezidențiale din 3 noiembrie, potrivit AFP.

Într-un blog, rețeaua sociala a susținut ca utilizatorii sai, inclusiv candidații electorali, nu ar putea revendica o victorie electorala pâna când nu vor fi oficiali câștigatori sau bine stabiliți prin proiecțiile rezultatelor a cel puțin doua canale mass-media principale.

&"Utilizatorii de pe Twitter, inclusiv candidații la funcția aleasa, nu pot pretinde o victorie electorala pâna când… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

