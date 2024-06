ALEGERI 9 iunie 2024 în Alba: 14 incidente electorale semnalate în județ și un dosar penal pentru împiedicarea exercitării drepturilor electorale ALEGERI 9 iunie 2024 in Alba: 14 incidente electorale semnalate in județ și un dosar penal pentru impiedicarea exercitarii drepturilor electorale ALEGERI 9 iunie 2024 in Alba: 14 incidente electorale semnalate in județ și un dosar penal pentru impiedicarea exercitarii drepturilor electorale La nivelul județului Alba, procesul de votare a inceput fara producerea unor incidente deosebite. Pana la aceasta ora, au fost semnalate 14 semnalari de incidente electorale sau de natura a afecta desfașurarea votului, doua […] ALEGERI 9 iunie 2024 in Alba: 14 incidente electorale semnalate in județ și un dosar… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol: ziarulunirea.ro

