Stiri pe aceeasi tema

- Un sistem de management anti-mita a fost implementat in cadrul Autoritatii Electorale Permanente, printr-un proiect al carui scop este „cresterea transparentei, eticii si integritatii”. Toni Grebla, șeful AEP, a precizat ca in prezent sunt inregistrate, cu acte in regula, 248 de partide.

- Fațada principala a palatului Primariei Oradea a fost reabilitata de curand, dar unul dintre factorii distrugatori sunt pasarile care iși fac cuiburi pe firide sau pe unde mai gasesc spații unde se pot adaposti.

- Ministerul Apararii Nationale a comunicat ca numarul total de intrari in sistem, in perioada ianuarie-august, a depasit numarul iesirilor, iar printre cauzele parasirii domeniului militar ar fi temerea privind posibilitatea modificarii cadrului legislativ legat de pensionare.

- Primul sistem de energie fotovoltaica plutitor va fi construit pe lacul de linistire Grebla - Valoarea investitiei este de 1,36 milioane de euroTMK Hydroenergy Power, in parteneriat cu Innovation Norway, a inceput constructia, pe lacul de linistire Grebla, a primului sistem de energie fotovoltaica…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a explicat, luni seara, motivele pentru care s-a propus acordarea de burse de merit primilor 30% dintre elevii unei clase, indiferent daca acestia au sau nu medii mai mari de 9,5.„Va exista o competitie sanatoasa, in interiorul fiecarei clase, pentru acei primi 30%…

- Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica 2020 (CITT) din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a obținut certificarea ISO 9001:2015 pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calitații (SMC), privind activitațile de asistența și informare științifica tehnologica,…

- Garantia calitatii la UPT! Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic Politehnica 2020 (CITT) din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a obținut certificarea ISO 9001:2015 pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calitații (SMC), privind activitațile de asistența și informare…

- Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic din cadrul Universitații Politehnica Timișoara a obținut Certificarea ISO 9001:2015 pentru implementarea și menținerea unui Sistem de Management al Calitații (SMC), privind activitațile de asistența și informare științifica tehnologica, dar și coordonarea inovarii,…