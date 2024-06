In mai puțin de o ora de la deschiderea urnelor, prezența la vot in intreaga țara a depașit 1,3%, conform datelor furnizate in timp real de Autoritatea Electorala Permanenta. Peste 350.000 de cetațeni romani au mers deja sa voteze. Județele Teleorman, Olt și Giurgiu sunt in frunte in ceea ce privește numarul de voturi exprimate. […] The post Alegeri 2024: Prezența la vot de peste 1,3% in mai puțin de o ora de la deschiderea urnelor appeared first on Puterea.ro .