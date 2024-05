Stiri pe aceeasi tema

- 23,7% dintre romani l-ar vota pe Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18,2% pe Marcel Ciolacu (PSD), 13,5% pe George Simion (AUR), 12,5% pe Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pe Nicolae Ciuca. In turul al doilea, Geoana ar iesi castigator detasat in fata oricaruia dintre potentialii…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Aproape un sfert dintre alegatori ar opta pentru Mircea Geoana in primul tur al alegerilor prezidentiale, 18.2% pentru Marcel Ciolacu (PSD), 13.5% pentru George Simion (AUR), 12.5% pentru Diana Sosoaca (SOS Romania) si 11,5% pentru Nicolae Ciuca, releva un sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.…

- Premierul l-a atacat verbal pe Mircea Geoana. Marcel Ciolacu l-a facut ipocrit pe secretarul general adjunct al NATO . Ciolacu a fost intrebat, la Prima Tv, daca se asteapta sa candideze la presedintie Mircea Geoana. „Sunt ferm convins ca va candida domnul Geoana. Ce nu suport, nu suport ipocrizia si…

- Tradiționala serie de analize privind temperatura politica in perioada pre-electorala pare sa fie la concurența cu un alt trend, cel al sondajelor online privind opțiunile de vot, care ridica numeroase semne de intrebare privind modul in care a avut loc culegerea de date și a reprezentativitații lor,…

- Foto – evz.ro Potrivit celui mai recent sondaj realizat de AtlasIntel, in exclusivitate pentru Digi24 , cel mai bine clasat posibil candidat la alegerile prezidențiale ar fi Mircea Geoana. Acesta s-ar clasa pe primul loc in toate scenariile masurate. Geoana e urmat de George Simion, Catalin Drula și…

- Mircea Geoana a fost invitat in platoul Digi 24. Acesta a fost intrebat daca fost intrebat daca ar accepta sa fie candidatul sustinut de alianta PSD-PNL, in cazul in care va candida la alegerile prezidentiale. “Nu stiu, e problema dansilor ce calcule isi fac. Vad ca anunta candidati comuni, nu stiu…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a afirmat reprezentantii actualei coalitii incearca sa blocheze jocul si sa spuna “suntem noi si fara noi nu se poate”, dar a adaugat ca se poate si fara ei. El a subliniat ca niciodata nu a mai fost o situatie ca sa nu fie cunoscuti candidatii marilor…