Accident cumplit in Maramureș. O persoana ranita grav in urma impactului Ieri, 11noiembrie , ora 17.35 polițiștii din Saliștea de Sus au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca in locul numit Draguiasa, un tractor s-a rasturnat, rezultand…

Raed Arafat, cea mai groaznica veste pentru Romania: "Lupta cu Covid-19 a fost pierduta!" Ce MASURI se impun! Raed Arafat a dat cea mai groaznica veste de pana acum pentru…

Vine spaima șoferilor. S-a aflat ce le pregatește Poliția Romana Pentru ca ani de zile a avut probleme in instanța din cauza contestațiilor, Poliția Romana s-a gandit sa apuce taurul de coarne.

Țara care a interzis fumatul pe balcon. Legea intra in vigoare in ianuarie 2021 Fumatul in balcon, in cazul in care cel puțin o persoana din cladirea respectiva nu este de acord, a fost interzis in Lituania.

Este cumplit! Peste 11 milioane de romani au fost țepuiți! Avocații au spus adevarul Milioane de romani platesc asigurari, majoritatea obligați. Avocat: " Undeva, candva, va aparea și momentul sancționarii clauzelor abuzive" In Romania sunt valabile peste 11 milioane…

Zeci de oameni dintr-o comuna nu pot vota pentru ca au buletinele la magazinul de unde luau mancare pe datorie Mai multe persoane dintr-o comuna din județul Brașov au reclamat faptul ca nu pot vota pentru ca au lasat buletinele ca garanție la magazinul din sat.…

Alerta fara precedent! Noi metode de furt. Hotii au folosit metoda „ninja": „Jos, politia!" Jaf de exceptii in Bucuresti! Doi indivizi au patruns intr-un apartament din București și au spus ca sunt polițiști. Unul dintre ei a intrat in casa pe ușa, celalalt,…

Se ridica restricțiile. Anunțul facut de Guvern. Acest lucru nu va mai fi interzis Se ridica restricțiile. Anunțul a fost facut chiar de un membru important al Guvernului care a precizat ca un lucru așteptat de milioane de romani ar urma sa nu mai fie interzis.