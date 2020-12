Alegeri 2020. Pentru ce ies românii la urne pe 6 decembrie? Pe 6 decembrie 2020 romanii ies la vot pentru algerile parlamentare. Poate greu de crezut, dar mulți dintre cetațeni nu știu motivul exact pentru care sunt chemați la urne pe data de 6 decembrie și nici nu cunosc atribuțiile instituției pentru care voteaza. La alegerile parlamentare din 6 decembrie romanii ies la vot pentru a-i alege pe deputații și pe senatorii care-i vor reprezenta in Parlament pentru urmatorii patru ani. De ce este important sa votam? Duminica mergem la urne și ii vom alege pe viitorii parlamentari ai Romaniei. Cetațenii nu au instrumentele necesare pentru a lua hotarari in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de deputati si senatori care revin fiecarei circumscriptii electorale (judet) în urma alegerilor parlamentare se stabileste în functie de populatia fiecarui judet si este prevazut în Anexa nr. 1 din Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor,…

- The Red Cross has started a campaign on Friday in which 1,300 families facing difficulties will receive basic food before Christmas. According to a press release of the organization, sent to AGERPRES, the "Box with Joy", which contains not so easily perishable foods, will be distributed by Red Cross…

- Cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrate pana in prezent pe teritoriul Romaniei sunt in Bucuresti - 25.933 si in judetele Suceava - 7.830, Iasi - 7.746, Prahova - 7.710 si Brasov - 7.526, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS).La polul opus, județele…

- In ultimele 24 de ore pe teritoriul Romaniei au fost inregistrate 1 271 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus și 51 de decese, bilanțul epidemiei in țara noastra ajungand astfel la 41 002 de pacienți infectați și 4 018 de victime. Pana astazi, 9septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate…