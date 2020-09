A mai ramas puțin timp pana vor fi aflate rezultatele finale ale alegerilor locale 2020, cand vine vorba despre lupta electorala pentru Capitala. Dupa numararea a peste 90% din voturile exprimate (605.772 de voturi), lucrurile arata astfel: Nicușor Dan, candidatul susținut de USR-PLUS și PNL in aceasta cursa – 41,82%, in timp ce primarul in […]