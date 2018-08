Stiri pe aceeasi tema

- Scrisoarea este un semn cu privire la posibile tensiuni ascunse, in conditiile in care cele 27 de state membre ale UE ce vor ramane dupa plecarea Marii Britanii, in martie, au cautat pana acum sa formeze un front comun in negocierile cu Londra. "Exista doar o negociere asupra Brexitului si doar un…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca guvernul sau si cel ungar au 'viziuni diferite' cu privire la abordarea migratiei, adaugand ca Europa nu se poate "decupla" pur si simplu de la situatia grea a refugiatilor, transmite dpa. Merkel a afirmat, dupa discutii purtate…

- Cancelarul federal german, Angela Merkel, il primeste joi, la Berlin, pe premierul ungar, Viktor Orban, unul dintre cei mai aprigi critici ai politicii ei de pana acum privind migratia, tocmai pentru a discuta despre problema refugiatilor care continua sa ajunga in numar mare in Europa.

- Premierul ungar Viktor Orban efectueaza joi o vizita la Berlin intr-un moment in care sustinatorii atitudinii ferme fata de migranti triumfa in Europa, iar cancelarul german Angela Merkel este constransa sa li se alature, comenteza AFP, conform agerpres.ro. "Un eveniment incredibil se produce:…

- Italia ar fi avantajata daca Austria ar reintroduce controale la frontiera comuna, a declarat ministrul de interne Matteo Salvini, dupa ce Viena a anuntat marti ca este ‘pregatita sa ia masuri pentru protejarea’ granitelor tarii daca acordul intervenit luni seara in problema migrantilor in coalitia…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a luat poziție, luni, fața de criza politica din Germania. El a afirma ca poporul german se ridica impotriva cancelarului federal Angela Merkel in problema migrației. ”Oamenii din Germania se intorc impotriva conducerii lor, in timp ce migrația zdruncina coaliția…