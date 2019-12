Alegerea primarilor in doua tururi se va face prin modificare legislatiei in Parlament, anunta loderul PNL Ludovic Orban. "Noi sustinem alegerea primarilor in doua tururi. Noi, daca ne mobilizam, putem, in Camera Deputatilor, sa adoptam alegerea primarilor in doua tururi. Am facut calculele priviotare la situatia si capacitatea de a mobiliza votul si avem peste 170 de voturi. Iti trebuie 165 de voturi, ca e lege organica. Totul este sa fie o mobilizare exemplara a tuturor parlamentarilor. Astazi, USR a fost mobilizat exemplar. Toti cei 27 de deputati au fost prezenti si ii felicit", a declarat…