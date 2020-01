Alegerea primarilor in doua tururi aduce democratie si reprezentativitate in comunitatile locale

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea interimara a PSD va discuta despre moțiunea de cenzura intr-o ședința BPN programata pentru luni, la ora 09.00, la sediul central al partidului, spun surse din partid. PSD vrea ca o noua majoritate parlamentara sa demita Guvernul Orban, sa impiedice alegerea primarilor in doua tururi și…

- Guvernul Ludovic Orban iși angajeaza raspunderea in Parlament pentru alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. Anunțul a fost facut de premierul Ludovic Orban, la Palatul Victoria, in debutul ședinței Executivului. Acesta este practic primul pas spre declanșarea anticipatelor. PSD a anuntat deja…

- Președintele PMP Eugen Tomac pune presiune pe Guvernul Orban pentru schimbarea legislației electorale. Tomac susține ca alegerea primarilor in doua tururi este cel mai important mesaj politic care poate fi transmis de executiv.Citește și: SHOW la ICCJ! Gigi Becali a venit sa iși ceara reabilitarea:…

- Dupa ce, zilele acestea, s-a tot discutat despre soluția ce va fi aleasa de guvern pentru a impune alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, așa cum se solicita dinspre cetațeni de mai multa vreme, se pare ca guvernul Orban va apela la cea mai rapida dintre ele: Ordonanța de Urgența. Aceasta…

- Presedintele Klaus Iohannis confirma ca Guvernul Orban va modifica legislatia electorala. „Adevarul“ a anuntat ca Executivul condus de Ludovic Orban pregateste o ordonanta de urgenta pentru alegerea primarilor in doua tururi. Seful statului sustine ca se va ajunge la alegeri anticipate. „Romanii isi…

- Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, la Palatul Cotroceni, ca Guvernul Ludovic Orban va promova un pachet legislativ prin care alegerea primarilor se va face ca in trecut, prin doua tururi. Președintele a lasat sa se ințeleaga ca Orban nu iși va angaja raspunderea parlamentara pe modificarea legislației…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca formațiunea sa „va da tonul” pentru o moțiune de cenzura in cazul in care Guvernul Ludovic Orban desființeaza SIIJ prin OUG sau prin angajarea raspunderii. Tariceanu a explicat ca se va alia cu PSD pe aceasta tema,…

- Aflat astazi in vizita la Bistrița, presedintele Romani Klaus Iohannis a declarat ca este pentru alegerea primarilor in doua tururi, dar ca este nevoie de discutii politice in Parlament pe aceasta tema. ”Eu sunt clar pentru alegerea primarilor in doua tururi. Este evident nevoie de discutii politice…