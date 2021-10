Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile pentru președinția USR PLUS continua cu turul al doilea, dupa ce niciunul dintre cei trei candidați nu a obținut vot majoritar. Astfel, rezultatele primului tur arata astfel: Dacian Cioloș 46,%, Dan Barna 43,% , Irineu Darau, 10 %.

- Cu doua zile inainte de oprirea votului platforma pe care cei peste 45.000 de membri USR PLUS voteaza, este incinsa la maximum. Cursa este foarte stransa intre primii doi candidați Dan Barna și Dacian Cioloș. Irineu Darau, cel de-al treilea candidat, este la mare distanța de primii doi. Pana marți,…

- USR PLUS anunta ca, miercuri, la ora 10.00, a inceput votul pentru alegerea presedintelui formatiunii. Scrutinul este online si se va desfasura in doua tururi, daca niciunul dintre candidati nu obtine peste 50% din voturi. Aproximativ 50.000 de membri sunt asteptati sa voteze unul dintre cei trei…

- Fostul ministru al Investitiilor si Proiectelor Europene Cristian Ghinea a anunțat ca votul online al tuturor membrilor USR PLUS pentru stabilirea presedintelui partidului va incepe miercuri. Intrebat marti, la Europa FM, daca revenirea USR PLUS in coalitia de guvernare ar putea fi influentata de viitorul…

- Dacian Cioloș, liderul PLUS, susține ca formațiunea pe care o conduce impreuna cu Dan Barna nu a facut niciun fel de alinața cu AUR, ci și-a depus propria moțiune pe care o pot susține toate partidele parlamentare. ”N-am depus o moțiune impreuna cu nimeni. Noi ne-am propus propria moțiune și am cautat…

- Premierul Florin Cițu s-a cam saturat de amenințarile miniștrilor USR PLUS ca “ba pleaca, ba nu pleaca de la guvernare”. Dupa scandalul ședinței de guvern suspendate deoarece miniștrii lui Dacian Cioloș și Dan Barna s-au trezit cu proiectul Anghel Saligny pe ordinea de zi suplimentara, deși nu stabilisera…

- Irinel Darau, cel care și-a anunțat intenția de a prelua șefia USR PLUS, intrand in cursa cu Dan Barna și Dacian Cioloș, a inceput sa-și faca simțita prezența in spațiul public. Marți, in Piața Victoriei, loc simbol pentru protestele impotriva guvernarii anterioare, o grupare din USR PLUS a lansat platforma…

- USR PLUS a avut alegerile interne in toate filialele din țara, in ultimele saptamani. Rezultatele arata ca USR a caștigat cele mai multe filiale, in timp ce PLUS a obținut șefia celei mai importante filiale, București. Congresul pentru alegerea președintelui formațiunii va avea loc pe 2 octombrie, candidații…