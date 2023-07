Stiri pe aceeasi tema

- Industria materialelor de constructii joaca un rol esential in realizarea proiectelor de constructie durabile si de inalta calitate. Alegerea materialelor potrivite este cruciala pentru obtinerea rezultatelor dorite in ceea ce priveste rezistenta, estetica si durabilitatea structurilor. Ne concentram…

- Partidul Social Democrat iși respecta promisiunile facute romanilor și transforma in fapte angajamentele asumate atunci cand a intrat la guvernare, afirmadeputatul Laurențiu Marin. Acesta precizeazaca primul demers a fost cel privind scaderea prețurilor la alimentele de stricta necesitate, un proiect…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi in sedinta de Guvern ca schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii intra in prima lectura si urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare. Premierul a afirmat ca o prioritate a Guvernului introdusa in prima lectura in sedinta de Guvern, se refera…

- Guvernul va aproba in sedinta de saptamana viitoare o schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii, printr-un act normativ care va fi analizat joi, de Executiv, a declarat prim-ministrul Marcel Ciolacu.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat joi in sedinta de Guvern ca schema de sustinere pentru industria materialelor de constructii intra in prima lectura si urmeaza sa fie adoptata saptamana viitoare. Sustinem productia interna ca sa fim siguri ca pe santiere vom avea o materie prima constanta si la preturi…

- Noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat joi seara, in prima conferinta de presa de la investire, ca la urmatoarea sedinta de guvern se vor analiza mai multe ordonante de urgenta, care se refera la scheme de ajutor de stat pentru

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au aplicat amenzi in valoare totala de 75.000 lei, in urma unor controale pe linia comercializarii materialelor de constructii, informeaza, luni, reprezentantii institutiei, potrivit Agerpres.Potrivit sursei…

- Consiliul Concurenței a aprobat tranzacția prin care Cemacon SA, parte din Grupul Paval Holding, preia compania Euro Caramida SA, conform Profit.ro. Societatea Euro Caramida, activa pe piața producatorilor de blocuri ceramice pentru construcții, are sediul in judetul Bihor. Compania cumparata a inregistrat…