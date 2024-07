Stiri pe aceeasi tema

- Dora Constantinovici (www.b1tv.ro) Decizia lui Donald Trump de a-l alege pe JD Vance in funcția de vicepreședinție a reaprins temerile in Europa ca in SUA va urma o politica externa de tipul „America pe primul loc”, care ar putea culmina cu decizia SUA de a-i cere Ucrainei sa accepte pacea cu Rusia,…

- Senatorul de Ohio JD Vance a catalogat China drept cea mai mare amenintare la adresa SUA, intr-unul dintre primele sale interviuri de cand a fost ales partenerul de cursa al lui Donald Trump, relateaza Bloomberg, potrivit news.ro.JD Vance a facut aceste remarci in cadrul unui interviu acordat luni pentru…

- Ce ar putea insemna un vicepresedinte Vance pentru Europa? De la Germania "idioata" la Marea Britanie "islamista", POLITICO a facut o selectie a unor declaratii pe care senatorul le-a facut in decursul timpului despre Batranul Continent. Senatorul J.D. Vance, pe care Donald Trump si l-ar dori vicepresedinte…

- Intr-o analiza AFP se arata ca Donald Trump a pus pe biletul republican un tanar și loial gladiator al mișcarii sale „Make America Great Again”, sperand ca transformarea lui J.D. Vance din muncitor in zona industriala in senator il va ajuta sa obțina victoria. Un candidat la Casa Alba iși alege adesea…

- O mare parte din Europa era deja panicata de un al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump, de teama ca SUA ar putea taia ajutorul militar pentru Ucraina daca va caștiga in alegerile din noiembrie. Apoi, Trump l-a ales pe J.D. Vance pentru poziția de vicepreședinte - un „dezastru” pentru Ucraina…

- Fostul presedinte republican al SUA si candidat la un nou mandat, Donald Trump, a anuntat luni numele colistierului sau care urmeaza sa-i fie vicepresedinte daca va castiga scrutinul din 5 noiembrie, potrivit agentiei EFE, citata de Agerpres. Acesta este J.D. Vance, un scriitor de succes, devenit intre…

- Cu doar trei ani ramasi din al doilea si ultimul sau mandat si dupa ce si-a pierdut majoritatea parlamentara in 2022, Emmanuel Macron, in varsta de 46 de ani, vrea sa le arate criticilor sai ca isi pastreaza energia si gandirea proaspata care l-au propulsat la presedintie in 2017."Exista riscul ca Europa…

- Fostul presedinte american Donald Trump, candidat la Casa Alba, a cerut joi Europei sa se „miste” si sa elibereze mai multe fonduri pentru Ucraina, aflata in razboi cu Rusia. „Cum se face ca Statele Unite au angajat peste 100 de miliarde de dolari in razboiul din Ucraina, mai mult decat Europa, in timp…