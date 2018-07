Stiri pe aceeasi tema

- Brett Kavanaugh, judecator la o curte de Apel federala, in varsta de 53 de ani, este cunoscut pentru orientarea sa conservatoare. Avand in vedere varsta sa si faptul ca numirile la Curtea Suprema a SUA sunt pe viata, el si-ar putea pune amprenta asupra instantei supreme americane timp de decenii.Magistratul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat luni ca l-a nominalizat pe judecatorul conservator Brett Kavanaugh pentru Curtea Suprema. Acesta din urma a mai trecut printr-o batalie de confirmare a Senatului si a ajutat la anchetarea fostului presedinte american Bill Clinton, relateaza Reuters.

- Anthony Kennedy, unul dintre cei noua judecatori de la Curtea Suprema a Statelor Unite a anuntat ca se pensioneaza, oferindu-i posibilitatea presedintelui Donald Trump sa ancoreze aceasta institutie-cheie in conservatorism,. relateaza AFP conform News.ro . Kennedy, in varsta de 81 de ani, este adesea…

- Curtea Suprema a SUA a decis in favoarea interdictiilor de calatorie impuse de administratia Trump pentru persoanele din tari majoritar musulmane, scrie BBC, potrivit news.ro.Mai multe tribunale au concluzionat ca interdictia este neconstitutionala, dar Curtea Suprema a intors decizia.…

- The Blind Boys din Alabama au caștigat cinci premii Grammy pentru cel mai bun album tradițional, cel mai recent fiind obtinut in 2009. Blind Boys din Alabama au cantat la Casa Alba pentru trei președinți (Bill Clinton, George W. Bush și Barack Obama) și au colaborat cu artiști precum Tom Waits,…

- Prin mutarea ambasadei, Trump a pus in funcțiune trucul extremei drepte de a perturba doar de dragul perturbarii. Nu exista nici o masura de continuare, nu e pe țeava nici o reluare a discuțiilor, nici vreun act de diplomație internaționala - doar obișnuitele balmajeli evazive ale lui Trump despre asigurarea…

- Spre deosebire de Trump, care nu are nici un fel de relatii cu Iranul si are relatii dificile cu Turcia, Putin este acum crucial pentru Siria, scrie Jerusalem Post . Acum, rolul Moscovei este tot mai central pentru ceea ce se va intampla in continuare. De ce? Pentru ca Rusia a investit din greu in supravietuirea…

- Procurorul DNA Mircea Negulescu poate fi urmarit penal dupa ce magistratii de la Curtea Suprema au confirmat redeschiderea anchetei. Solicitarea in acest sens fusese facuta de colegii magistratului de la Directia Nationala Anticoruptie in data de 19 aprilie.