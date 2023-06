Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul București a anulat joi procesul verbal intocmit la Congresul extraordinar al partidului extremist AUR din 27 martie 2022, atunci cand George Simion a fost ales președinte. Decizia a fost publicata pe portalul instanțelor, relateaza G4Media.

- Fostul presedinte Eximbank Ionut Costea a fost dat in urmarire vineri, dupa ce a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul reabilitarii caii ferate Bucuresti - Constanta si nu s-a predat si nici nu a fost gasit la domiciliu.”Impotriva celui in cauza, Tribunalul Bucuresti a emis la…

- Magistratul de la Tribunalul București care a stabilit plasare in arest la domiciliu a celor doi polițiști rutieri ridicați in flagrant delict de DNA cand incasau mita intr-un cartier de lux al capitalei iți motiveaza decizia pe recunoașterea integrala a faptelor de catre cei doi și reamintește in…

- „La data de 2 mai 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Investigații Criminale au primit un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis pe numele unui barbat, de 46 de ani”, anunța Poliția Capitalei. „La acest moment se desfașoara activitați specifice,…

- Tribunalul Bucuresti a prelungit, vineri, arestul la domiciliu pentru fratii Tate cu inca 30 de zile. Decizia instantei nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel Bucuresti, anunța news.ro.Tribunalul Bucuresti a decis, vineri, prelungirea duratei arestului la domiliciu pentru fratii…

- Medicul clujean Anca Baculea a caștigat procesul in care a fost data in judecata de Agenția Naționala de Transplant, instituția pe care a condus-o in perioada 2018-2019. Ea a incercat sa dezvaluie mai multe nereguli care au loc cu activitatea de transplant de organe din Romania. Chiar daca a sesizat…

- Curtea de Apel București a decis vineri inlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru frații Andrew și Tristan Tate și cele doua complice ale lor.Dosar 8921/3/2023 - In baza art. 204 Cod procedura penala raportat la art. 4251 alin. 7 pct. 2 lit. a Cod procedura penala admite contestațiile…