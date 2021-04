Alegerea anvelopelor potrivite: când și de ce trebuie schimbate acestea CE SUNT ANVELOPELE ȘI DE CATE TIPURI SUNT? Anvelopele sunt membranele elastice ce acopera jantele autovehiculului, realizate din cauciuc sintetic și au scopul de a asigura aderența la carosabil. Cele mai utilizate și populare in acest moment sunt cele de tip tubeless – fara camera de aer/tub coloidal insa exista și variante cu camera de aer in interior. Anvelopele sunt formate din: • carcasa din cauciuc; • pliuri de cord, realizate din... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

