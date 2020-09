Stiri pe aceeasi tema

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al comunei Corunca s-au inscris 4 candidați, dupa cum urmeaza: Takacs Szabolcs Istvan (UDMR, actualul primar), Daniel Cheșa (PNL), Alexandru Mureșan (Alianța USR-PLUS) și Elvira Oltean…

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al orașului Miercurea Nirajului s-au inscris 2 candidați, dupa cum urmeaza: Toth Sandor (UDMR, actualul primar) și Biro Zsigmond Sandor (Alianța Maghiara din Transilvania). Recent,…

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al orașului Luduș s-au inscris 7 candidați, dupa cum urmeaza: Cristian Ioan Moldovan (PSD, actualul primar), Alin Dorin Coman (PNL), Ciprian Dragoș Cipaian (PMP), Kis Istvan (UDMR),…

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al municipiului Targu Mureș s-au inscris 13 candidați, dupa cum urmeaza: Theodora Benedek (PNL), Lavinia Cosma (Partidul Verde), Florin Florea (independent), Horațiu Simion Gorea (independent),…

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al municipiului Sighișoara s-au inscris 8 candidați, dupa cum urmeaza: Ovidiu Dumitru Malancravean (PSD, actualul primar), Constantin Mihai Fiscu (PNL), Iulian Sirbu (UIPS), Buzogany…

- La alegerile locale care vor avea loc in data de 27 septembrie 2020, in competiția electorala pentru funcția de primar al orașului Iernut s-au inscris 3 candidați, dupa cum urmeaza: Ioan Nicoara (PNL, actualul primar), Elena Simona Turcu (PSD) și Rareș Mihaila Bircea (Pro Romania). Recent, cotidianul…

- Radu Herciu (PNL) este singurul candidat inscris in cursa electorala pentru fotoliul de primar al comunei Batrana, scrie Hunedoara Libera. El ar putea caștiga un nou mandat și daca e unica persoana care voteaza la alegerile locale din 27 septembrie.Comuna hunedoreana, care are patru sate in componența…

- Primarul comunei botoșanene Suhartau, Marcel Chelaru, aflat în funcție din 2004 și candidat independent pentru un nou mandat, apare pe bannerele electorale atât alaturi de liderul local al PNL, Costel Șoptica, cât și cu liderul local al PSD, Doina Federovici, scrie Monitorul de Botoșani.Primarul…