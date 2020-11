Alege să dăruiești celor dragi buchete de flori ca în povești, de la Maison d’Or! Poți chiar și tu sa iți creezi propria poveste, unde poți fi orice personaj iți dorești și unde iubirea invinge intotdeauna, iar arma ta secreta este reprezentata de… buchete de flori. Florile sunt singurele dovezi materiale de iubire pe care le poți darui fara probleme, așa ca te incurajam sa faci acest lucru cat mai des. Daca nu știi ce fel de flori poți sa oferi, in continuare iți prezentam cateva exemple de buchete de flori ca-n povesti pe care le poti comanda online. Mai exact, sunt buchete de trandafiri, simbolul dragostei, cu ajutorul carora vei impresiona persoana iubita. Așa cum probabil… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca actorul de 56 de ani are o noua iubita, de 27 de ani, a aparut in luna august. Dar cei doi nu au putut duce relatia mai departe, potrivit unor apropiati. Sursele citate de New York Post spun chiar ca Brad Pitt si modelul german s-ar fi despartit in secret acum o saptamana.

- Liviu Teodorescu și Iulia traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 10 ani, iar acum, artistul a pregatit un moment special pentru a-și cere iubita de soție. S-a intamplat chiar de ziua ei, in fața familiei. Liviu a postat pe contul de socializare un video, alaturi de care a scris un mesaj.„Am cerut-o…

- Jador sufera din dragoste! Faimosul cantareț și-a deschis sufletul in fața fanilor și le-a dezvaluit faptul ca a fost parasit de iubita. Ba mai mult, acesta i-a compus și o melodie celei care i-a frant inima, ascultand-o cu multa durere-n suflet, cu gandul la ea. Iata care a fost motivul desparțirii!

- Trandafirii criogenati au inceput sa devina din ce in ce mai populari in ultimii ani si nu este de mirare avand in vedere cat sunt de frumosi si semnificatiile lor aparte. In plus, un trandafir criogenat rezista aproape 25 de ani, ceea ce il transforma in cadoul ideal pentru orice eveniment deosebit…

- Se intampla, cica, oarecum inaintea scandalului cu dosarul celui mai indemanatic investitor imobiliar din targ. Pe atuncea, unul din parchetele importante din targ ar fi cerut pe care oficiala baietilor cu ochi albastri locali sa le transmita daca stiu ceva despre ce probleme si nereguli urbanistice…

- Una dintre cele mai frumoase surprize pentru persoana iubita este daruirea unui buchet de flori sau a unui aranjament floral. Nimeni nu poate rezista frumuseții florilor și simbolisticii gestului. Daca iți dorești cadoul perfect, te poți interesa in legatura cu semnificația fiecarui tip de flori, respectiv…

- (P) 5 sfaturi utile pentru alegerea unui buchet de flori ideal pentru o zi de naștere In general, alegerea unui buchet de flori poate fi destul de dificila. Daca ne gandim la un buchet special pentru o zi de naștere, lucrurile se complica. Suntem siguri că vrei să oferi un buchet perfect indiferent…

- Deși primavara este recunoscuta pentru flori de o frumusețe rara, cu parfumuri imbietoare,nu putem sa nu remarcam florile specifice ale celorlalte anotimpuri. Fiecare sezon ne incanta cu flori deosebite și suntem siguri ca te-ai intrebat care sunt cele ideale pentru vara. Dintre toate florile specifice…