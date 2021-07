Stiri pe aceeasi tema

- SC Salvamar Service SRL a dat in judecata Primaria Costiensti Viceprimarul localitatii a efectuat un control saptamana trecuta Administratorul firmei de salvamari il acuza pe viceprimar ca nu avea atributii de control Viceprimarul a spus ca au fost gasite mici nereguli si nu au fost aplicate sanctiuni…

- Autoritatea Naționala de Integritate (ANI) a emis act de constatare pe numele unui deputat din Parlamentul Republicii Moldova pentru incalcarea regimului juridic al incompatibilitaților. In cadrul controlului inițiat in baza unei autosesizari, inspectorul de integritate a stabilit ca deputatul a admis…

- Valoarea totala a contractului este de 5,183,714.86 lei.Primaria Isaccea a organizat o licitatie pentru achizitia de servicii pentru realizarea proiectului tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini, liste de cantitati, documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor acordurilor autorizatiilor…

- Primaria Sebeș a incheiat un contract in valoare de 130.573 de lei cu o firma din Alba Iulia, pentru prestarea serviciilor de dezinfecție, deratizare și dezinsecție in parcuri, cartiere și sediile unor instituții de pe raza municipiului. Achiziția s-a facut prin incredințare directa, reprezentanții…

- Mandatul de premier al lui Victor Ponta a fost marcat de proteste in strada, deciziile sale punand in mișcare masele.In 2013, dupa un an in funcția de premier al Romaniei, Victor Ponta anunța reluarea proiectului de exploatare aurifera la Roșia Montana, care data din 1997.Planul nu a primit niciodata…

- Se cunoaște foarte bine faptul ca, exista o mulțime de daunatori care pot patrunde in locuințe și sunt purtatori de boli și microbi. Pe langa faptul ca aceștia sunt in cele mai multe cazuri complet dezgustatori, faptul ca pot provoca boli sau afecțiuni care pot provoca inclusiv pierderi de vieți omenești,…

- Graff Pink Estate SRL a depus la APM Constanta documentatia pentru supraetajrea unor imobile de pe strada Genova Blocurile au fost autorizate pentru construire in anul 2020, in septembrie Ele aveau, initial 3 etaje, fiind vorba de doua imobile Firma este controlata de Haci Vural si Keles Hicabi Agentia…

- ”Obiective financiare 2023: venituri consolidate, variind intre aproximativ 98 de miliarde de dolari si aproximativ 102 miliarde de dolari; marja operationala ajustata consolidata variind de la aproximativ 12,7% la aproximativ 13,7%; cheltuieli de capital cumulate in perioada 2021–2023 de aproximativ…