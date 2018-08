Stiri pe aceeasi tema

- Suntem al patrulea cel mai mare crescator de oi din Uniunea Europeana, insa importam masiv carne de oaie. Romania a importat carne de oaie de 3,5 mil. euro in 2017, inclusiv din Noua Zeelanda, adusa de la circa 17.500 de kilometri distanta. Mandru de campania Alege Oaia, ministrul Petre Daea afirma…

- Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% dupa campania ”Alege oaia”, a anuntat ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sambata, la Slatina, informeaza AGERPRES . Ministrul Agriculturii a subliniat ca “Alege oaia!” se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina…

- Consumul de carne de oaie a crescut cu 104% dupa campania ”Alege oaia”, a spus ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, sambata, la Slatina. Ministrul Agriculturii a subliniat ca „Alege oaia!” se deruleaza foarte bine si, dupa ce a vizitat standurile de la Slatina si a discutat cu fermierii,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, a declarat sambata, la Slatina, ca in urma campaniei lansate sub mandatul sau, ''Alege oaia'', consumul de carne de oaie a crescut cu...

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a fost intrebat de catre liderul deputatilor USR, Claudiu Nasui cat cidru a fost produs in Romania in perioada 2015-2017, iar acesta a raspuns ca nu stie, dar ii recomanda parlamentarului sa intrebe la Institutul National de Statistica (INS).

- Tot mai dependenta de alimentele de import, tara noastra a cumparat in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Gabriela Firea detoneaza…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2018, carne si preparate din carne in valoare de 124,8 milioane de euro, in crestere cu aproape 27%, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), preluate de Agerpres. In schimb, exporturile de carne si preparate din carne au fost…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a spus sambata, la Bistrita, ca marti la ora 24.00, cand se incheie perioada de depunere a solicitarilor pentru subventii, va ”suda” usile la APIA, iar fermierii care nu au ajuns in timp util nu vor mai beneficia de alocari de sume in acest an. Ministrul…