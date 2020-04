Alege ÎNGERUL și află ce te ghidează în viață. Schimbarea vine de azi Alege INGERUL și afla ce te ghideaza in viața. Schimbarea vine de azi Uita-te la imagine, alege unul dintre cei trei ingeri și afla mesajul care te ghideaza in viața. Cu siguranța fiecare dintre noi a auzit sau folosit macar o data in viața termenul de „inger pazitor” și l-am cunoscut sub forma de „pazitor spiritual”, mai ales in perioadele dificile. Ei bine, indrumarea lor ne poate ajuta sa depașim provocarile actuale, sa luam decizii corecte, sa ramanem liniștiți și sa inaintam mai departe catre un viitor mai bun. Cu toate acestea, nu toata lumea știe care sunt trasaturile ingerilor pazitori.… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

