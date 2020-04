Alege cea mai simpla metoda pentru a face o reincarcare Orange online!

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a emis un ordin pentru a automatiza si operativiza infiintarea si ridicarea popririlor bancare de catre organele de executare silita din subordinea A.N.A.F. cu respectarea limitei sumelor inscrise in actele de executare. In esenta, comunicarea actelor de executare catre institutiile de credit se…

- Opt dintre operatorii de telefonie mobila din Europa, printre care Vodafone, Orange si Telekom, au anuntat ca vor colabora cu autoritatile locale furnizand intr-o forma anonimizata datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active in retea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autoritatile…

- Negocierile dintre consumatori și banci se pot desfașura in ciuda pandemiei de coronavirus. Activitatea Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) se deruleaza prin e-mail și telefon, iar numarul de cereri și de dosare formate in ultimele doua saptamani a fost apropiat…

- Afacerile online au devenit foarte banoase. Vanzarile din mediul online le-au atins pe cele din magazinele fizice. Daca vrei sa intri pe aceasta piața uriașa, e timpul sa te grabești. Gandește-te numai la faptul ca, in Romania, de Black Friday, s-au facut cumparaturi electronice de peste 40 de milioane…

- Cand vine vorba de jocuri de cazino, fie ca vorbim de salile de joc stradale sau cazinourile online, operatorii isi intampina clientii cu diferite promotii si bonusuri la cazino. Inainte de a prezenta tipurile de oferte, reamintim faptul ca daca jucati pe bani reali trebuie sa o faceti responsabil,…

- O floare nelipsita din gradinile multor persoane e trandafirul. Motiv pentru care va prezentam o metoda simpla, dar foarte virala pe Pinterest, de inmulțire.Cea mai simpla și eficienta metoda de inmulțire a butașilor de trandafiri este cea cu ajutorul hartiei de ziar. Aveți nevoie doar de butași de…

- FlorideLux.ro estimeaza ca vanzarile online de flori vor crește cu 15% in acest an de Valentine’s Day fața de ediția din 2019. Cu aceasta ocazie, pentru ziua de 14 februarie, compania preconizeaza triplarea numarului de comenzi zilnice. Pentru Dragobete, FlorideLux.ro se așteapta la o creștere a comenzilor…

- Renumitul chitarist Richie Kotzen, fost membru al trupelor Poison sau MR. Big, revine la Bucuresti dupa showul sold out de acum cativa ani pe 10 septembrie la Hard Rock Cafe pentru un concert alaturi de trupa sa in cadrul turneului 50 for 50. Pentru acest show nu avem locuri in fata scenei. Biletele…