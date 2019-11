Stiri pe aceeasi tema

- In tara, procesul de vot la alegeri prezidentiale incepe duminica, la ora 7:00 si se va incheia la ora 21:00. Alegatorii care la ora 21,00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite…

- Alegeri prezidențiale: Declaratie de presa a purtatorului de cuvant al MAI Monica Dajbog, purtatorul de cuvant al MAI, Foto: Arhiva/ mai.gov.ro Declaratie de presa a purtatorului de cuvânt al MAI, Monica Dajbog RRA (10 noiembrie, ora 8:11) - Ascultam chiar acum, în direct,…

- Urnele vor fi inchise la ora 21. „Alegatorii care la ora 21.00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara sediului sectiei de votare pentru a intra in localul de vot pot sa isi exercite dreptul de vot pana cel mult la ora 23.59", se arata intr-un indrumar pentru…

- Sectiile de vot din strainatate sunt deschise duminica intre ora locala 07:00 si ora locala 21:00. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei aflati la rand in afara sediului sectiei pot sa isi exercite dreptul de vot pana la ora locala 23:59. In strainatate au fost…

- Rares Bogdan, Robert Sighiartau si senatorul Viorel Badea au votat, vineri, la o sectie de vot din Roma, la Academia di Romania. Europarlamentarul Rares Bogdan a declarat, la iesirea de la urne, ca a ales sa voteze la Roma din respect pentru diaspora, "pentru fratii nostri care nu au plecat…

- Votul in diaspora a inceput in Noua Zeelanda, sectia din Auckland fiind prima deschisa, dintre cele 835 organizate pentru alegerile prezidentiale. In premiera, anul acesta romanii din afara tarii au la dispozitie trei zile pentru a vota la urne. Respectivele sectii sunt deschise astfel: vineri intre…

- Pentru a evita cozile la urne, romanii din strainatate pot vota timp de trei zile la alegerile prezidentiale. Ministerul de Extene a publicat programul si harta sectiilor de vot din strainatate. Alegatorii care la ora 21:00 se afla la sediul sectiei de votare, precum si cei care se afla la rand in afara…

- In Republica Moldova vor fi deschise 37 de sectii de votare pentru alegerile prezidentiale din Romania la 10 noiembrie, un numar record, a anuntat ieri ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, informeaza Radio Chisinau, potrivit Agerpres. La ultimul scrutin au fost deschise 36 de sectii in Republica…