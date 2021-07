Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vine cu recomandari fața de cetațeni in perioada caniculara. Pompierii indeamna oamenii sa respecte regulile antiincendiare și sa nu aprinda resturile menajere și vegetația uscat. Mai mult, o atenție sporita este acordata persoanelor care aleg sa mearga…

- In urma ploilor inregistrate pe teritoriul R. Moldova, in perioada 14-15 iunie, in mai multe raioane din țara au fost constatate prejudicii, informeaza moldpres.md Potrivit informațiilor prezentate de catre Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU), cel mai afectat este raionul Ungheni,…

- Un accident rutier s-a produs astazi in apropierea localitații Suruceni, raionul Ialoveni, soldat cu o persoana traumatizata. Potrivit unui comunicat al Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) al MAI, apelul la Serviciul 122 a fost inregistrat la ora 11:37. Serviciul de presa al IGSU…

- CHIȘINAU, 2 iunie - Sputnik. Un moldovean care intenționa sa ajunga la munca in Cehia in calitate de cetațean al Romaniei a fost oprit la frontiera. Asta dupa ce s-a constatat ca avea asupra sa acte de identitate false. Incidentul a avut loc miercuri in punctul de trecere Sculeni pe sensul de ieșire…

- Astazi 25 mai, scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența au fost solicitați pentru a efectua lucrari subacvatice in lacul din apropierea localitații Dobrogea, municipiului Chișinau.

- Institutiile de invatamant din structura Ministerului Apararii Nationale ofera locuri speciale de pregatire pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, atat in invațamantul superior, cat și in invațamantul postliceal. Detalii legete de condițiile de participare pot fi obținute aici. Lista…

- Romania a donat catre Republica Moldova o noua tranșa de vaccinuri anti – coronavirus. O cantitate de 100.800 doze de vaccin au plecat in aceasta dimineața peste Prut. „In sprijinul autoritaților din Republica Moldova implicate in lupta de combatere a pandemiei COVID19, Guvernul Romaniei a decis continuarea…

- Peste 100.000 de doze de vaccin produs de AstraZeneca au plecat vineri dimineata de la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” catre Republica Moldova, informeaza CNCAV. De asemenea, tot azi președintele Maia Sandu s-a vaccinat la policlinica de stat din Chisina cu…