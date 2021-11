La aproape un an si jumatate de la moartea afro-americanului George Floyd, locuitorii din Minneapolis au avut de ales daca vor o reforma radicala a poliției din oraș. Cetațenii au respins insa aceasta idee. In mai 2020, George Floyd un barbat de culoare in varsta de 46 de ani din Minneapolis, a murit asfixiat sub genunchiul unui politist alb. Dupa acest tragic incident, in Minneapolis si in alte orase din SUA au aparut numeroase apeluri la „destructurarea politiei”. Aproape un an si jumatate mai tarziu, alegatorii din aceasta Minneapolis, aflata in centrul marilor manifestatii antirasiste din…