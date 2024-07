Stiri pe aceeasi tema

- Laburiștii conduc in sondajele de opinie cu 45%, inaintea alegerilor legislative din Marea Britanie. Conservatorii, aflați la putere, sunt creditați cu 23% din intențiile de vot.Scrutinul din 4 iulie deschide...

- Liderul partidului britanic de extrema dreapta Reform UK, Nigel Farage, a declarat vineri seara la BBC ca Occidentul a provocat razboiul din Ucraina, prind „expansiunea NATO și UE spre est”. Afirmațiile sale au starnit indignare atat in randul conservatorilor cat si al laburistilor, consemneaza AFP,…

- Prim-ministrul britanic Rishi Sunak urmeaza sa-și dezvaluie manifestul Partidului Conservator marți, promițand alegatorilor „securitate financiara” inainte de alegerile generale, deoarece conservatorii raman cu mult in urma laburiștilor in sondaje.„Noi, conservatorii, avem un plan pentru a va oferi…

- Premierul britanic Rishi Sunak urmeaza sa promita marti „securitate financiara” alegatorilor, dezvaluind la sfarsitul diminetii programul Partidului Conservator pentru alegerile legislative din 4 iulie, pas crucial pentru conservatorii aflati in continuare cu mult in urma in sondaje in fata laburistilor,…

- Razboiul din Ucraina, dar și cel din Orientul Mijlociu, determina tot mai multe state europene sa ia in calcul reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Marea Britanie ar putea reintroduce serviciul militar obligatoriu Marea Britanie ar putea reitroduce armata obligatorie la varsta de 18 ani,…

- Peste jumatate din populatia lumii ar putea fi expusa riscului de a contracta boli transmise de tantari, cum ar fi malaria si febra dengue, pana la sfarsitul secolului, au avertizat oamenii de stiinta, conform DPA/PA Media. Potrivit expertilor, focarele de boli transmise de tantari, asociate cu incalzirea…