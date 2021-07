Stiri pe aceeasi tema

- Facebook, Google, TikTok, Twitter promit un spatiu online mai sigur pentru femei. Companiile de social media vor construi sisteme de raportare imbunatatite. Companiile de social media isi doresc sa impiedice...

- Publicistul Ion Cristoiu afirma ca, desi are congres in toamna ca si PNL, USRPLUS e inconjurat de secretomanie, ministrii sai nu se mai delimiteaza de deciziile controversate ale Guvernului Citu, Dan Barna nu e denuntat pentru lipsa de combativitate, motiv pentru care nu e exclus sa aflam ca acesta…

- ”PNL a obținut la alegerile parlamentare doar 74 de mii de voturi in plus, comparativ cu anul 2016. Asta in condițiile victoriilor de la locale și europarlamentare și ale unui PSD slabit. Iar pierderea alegerilor a fost urmata de negocieri nu tocmai inspirate pentru formarea acestui guvern”, a scris…

- WhatsApp, una dintre cele mai importante aplicații de mesagerie instantanee de la gigantul social media Facebook, a intentat un proces impotriva guvernului indian. Acesta incearca sa blocheze intrarea in vigoare a reglementarilor care ar obliga forțele aplicației sa-și incalce protecția privind confidențialitatea.…

- Twitter a suspendat saptamâna aceasta câteva conturi al caror scop aparent era transmiterea mesajelor fostului presedinte Donald Trump, care a fost interzis definitiv de pe platforma sa preferata în ianuarie, noteaza AFP citata de Agerpres.Reteaua de socializare a confirmat…