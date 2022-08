Stiri pe aceeasi tema

- Noi cazuri de violența domestica in familiile din Maramureș. Ieri, 12 iulie, polițiștii din Ocna Șugatag și Ulmeni au emis doua ordine de protecție provizorii pe numele unor barbați de 39 și 63 de ani din Țicau și Budești. Potrivit IPJ Maramureș, polițiștii au fost sesizați despre faptul ca la domiciliul…

- Trei barbati au fost amendati de politistii constanteni cu cate 3.000 de lei fiecare deoarece foloseau ponei pentru ca turistii sa faca poze cu acestia pe plaja. Ponei erau deshidratati si au fost dusi la Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Polițiștii de ordine publica baimareni au fost sesizați, in finalul de saptamana trecut, prin S.N.U.A.U 112 cu privire la faptul ca in fața unui local de pe bulevardul Decebal din municipiu are loc o altercație intre mai multe persoane. „La fața locului, polițiștii au identificat un barbat de 32 de…

- Lumea ceasurilor poate fi una descurajanta pentru cei neinițiați. Roțile de echilibru, scaparile, urechile și tourbillon-urile sunt doar cațiva dintre termenii derutanți ai ceasurilor, care risca sa va puna pe ganduri daca sunteți la inceput de drum. Totuși, nu va lasați descurajata. Aceasta este o…

- Polițiștii Biroului pentru Centrul Universitar din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, au reținut pe 7 iunie, pentru 24 de ore un barbat de 39 de ani, din Cluj-Napoca, cercetat pentru patru infracțiuni. La data de 5 iunie, in urma unor imagini aparute in spațiul public cu privire la un barbat…