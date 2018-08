Stiri pe aceeasi tema

- Muzicianul timisorean Radu Stoica, care in viata de zi cu zi este managerul economic al Tribunalului Timis, a susținut joi seara alaturi de colegii sai din trupa Vest un concert pe malul Begai, la Porto Arte, cele doua reprize de la fața locului avand parte de aplauze sincere din partea publicului.…

- Pe unde ne mai dam cu mașina? De exemplu, pe sub celebrul tunel de cireși japonezi de pe malul Begai. Un trecator a surprins imaginea alaturata miercuri la pranz. Omul spune ca este vorba despre un Logan MCV cu numere de Salaj. The post Se intampla in Timișoara: cu mașina pe aleea cu cireși japonezi…

- Ce ar mai fi de zis despre seriozitatea cu care se executa, la noi, lucrarile de utilitate publica, atunci cand... The post Șosea surpata intr-o intersecție din Timișoara. Mașina unui șofer ghinionist a ramas blocata intr-o groapa appeared first on Renasterea banateana .

- Muzicienii care alcatuiesc gașca Pragu de Sus au susținut un concert memorabil vineri seara la Timișoara, pe malul Begai, la Porto Arte, unde atmosfera creata de Calin Barcean și trupa sa a fost una de pomina, artiștii cantand și din mijlocul publicului care i-a rasplatit cu aplauze prelungite. A fost…

- Comisia de Circulatie din cadrul Primariei Brasov, propune ca Aleea de Sub Tampa sa devina zona pietonala, asfel, parcarea ar urma sa fie desființata. In ședința de marți, a fost prezentat proiectul de resistematizare a zonei Livada Postei, care vizeaza amenajarea unei stații destinata pentru accesul…

- Primaria vrea ca aleea de Sub Tampa sa devina zona pietonala. Autocarele ar uma sa lase turistii in Livada Postei, iar apoi sa stationeze la marginea orasului intr-o parcare de langa fostul stadion municipal.

- Municipiul Sibiu, intersecție Turnului cu Malului: o sibianca de 32 de ani a pierdut controlul direcției, a rupt balustrada de protecție din stanga și... s-a oprit pe aleea pietonala din apropierea podului peste Cibin. Read More...