- Mai multa lume imi scrie sa ma intrebe daca e adevarat ca in urmatoarele saptamani rușii vor ataca Moldova. 1. Nu. Nu este adevarat. Rușii sunt peste raul Nipru, iar din ce am ințeles, ucrainenii au 52 de linii de aparare dincoace de Nipru (pare o cifra enorma, dar asta zic chiar ucrainenii). Deci prin…

- Traian Basescu, fostul președinte al Romaniei, arata cu degetul catre liderii Schengen, inca din 2015, atunci cand ii numea ipocriți și corupți. „Astazi vedem ca toți demagogii spațiului Schengen și ai curațeniei și forței statelor din spațiul Schengen constanta ca instituția s-a prabușit pur și simplu.…

- Șeful de la „Moldovagaz”, Vadim Ceban, susține ca Republica Moldova nu a incalcat prevederile contractului cu „Gazprom”, atunci cand a decis sa faca rezerve de gaze, pe care le depoziteaza in Ucraina. „Energocom” a cumparat de la „Gazprom” gaze și cu 1 880 de dolari mia de metri cubi și poate sa stocheze…

- Spinu a spus ca comapnia de stat Energocom va cumpara suficienta energie electrica de la Cuciurgan, cea mai mare centrala electrica a țarii, pentru a acoperi toate nevoile Moldovei pentru luna decembrie, atunci cand sunt combinate cu importurile existente din Romania, relateaza Reuters . Centrala, situata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu participa, joi, la cea de-a 29-a sesiune a Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), care se va desfasura la Lodz, in Polonia, in contextul detinerii de catre aceasta tara a Presedintiei in Exercitiu a acestei…

- Ucraina respinge acuzațiile Gazprom, in care se declara ca volumele de gaze pentru Moldova „se reduc” in jumatate, dupa ce tranziteaza teritoriul Ucrainei, motivand astfel o reducere și mai mare a livrarilor spre Chișinau. „Astfel, se incearca privarea RM de oportunitatea de a utiliza stocurile de gaze…

- Anunțul generalului-locotenent (ret.) Ben Hodges, fost comandant al US Army in Europa, a fost facut marți, 15 noiembrie, la Conferinta internationala „Gandirea Militara Romaneasca”, informeaza Agerpres . Ben Hodges a precizat ca Romania are un rol esential in cadrul NATO, dar si pentru Statele Unite…

- Odesa a decis sa demonteze monumentul Ecaterinei a II-a din centrul orașului. Sculptura a fost deja ingradita, relateaza Dumskaya Street cu referire la primaria din Odessa. „Inalțimea gardului din jurul monumentului imparatesei ruse a ajuns deja la șapte metri. Aparent, muncitorii de la utilitați intenționeaza…