Stiri pe aceeasi tema

- Iata ce pedeapsa risca mama care și-a aruncat copiii pe geam dupa o cearta cu soțul. Femeia va fi judecata pentru omor calificat și tentativa de omor calificat. Cele mai noi detalii despre cazul care a șocat Romania.

- Hunter Biden, fiul cel mare al președintelui SUA Joe Biden, a fost gasit vinovat marti, de un juriu din statul Delaware, pentru ca a mintit in legatura cu dependenta de droguri pentru a-si cumpara o arma. Hunter Biden este primul fiu al unui presedinte american in functie judecat si condamnat penal.…

- Un cioban din comuna argeșeana Corbi risca sa stea pana la șapte ani in spatele gratiilor dupa ce zilele trecute, dupa ce a consumat o cantitate mare de alcool, a luat cainele ciobanesc ce ii pazea turma de oi, l-a dus in spatele casei și l-a spanzurat de un copac.

- Agențiile de aplicare a legii din intreaga lume au inchis o rețea globala de malware care a furat 5,9 miliarde de dolari (4,65 miliarde de lire sterline) și care este legata de alte infracțiuni, a declarat Departamentul de Justiție al SUA (DOJ). Departamentul de Justiție a colaborat cu FBI și cu alte…

- Viitorul politic al alegatorilor are foarte puține puncte comune cu viitorul politic al politicienilor. The post Ce pedeapsa risca un politician care-l mușca de nas pe alt politician? first appeared on Informatia Zilei .

- In urma cu o saptamana, un videoclip postat de un ieșean pe rețelele de socializare a starnit un val de reacții dure in mediul online. In imagini aparea o femeie care lovea un caine cu o poșeta, in timp ce urca in autobuz.

- Ce risca Vlad Pascu dupa interviul acordat din inchisoare lui 'Ceaușescu': Pedeapsa pentru șoferul drogat care a ucis doi tineriVlad Pascu va fi pedepsit dupa ce a oferit un interviu direct din spatele gratiilor, lucru care ii era interzis de lege. Gestul tanarului face in momentul de fața obiectul…

- Hannah Gutierrez a fost condamnata luni, 15 aprilie, la un an si jumatate de inchisoare pentru moartea cineastei Halyna Hutchins, care a fost impuscata de actorul Alec Baldwin acum trei ani, pe platoul de filmare al filmului western Rust, a relatat Reuters, preluata de news.ro.Procurorii i-au dat 18…