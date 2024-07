Alec Baldwin va fi judecat pentru accidentul mortal de pe platoul filmului “Rust”

Stiri pe aceeasi tema

- Doua persoane au murit și alte doua au fost ranite, duminica, dupa ce doua mașini s-au ciocnit și elemente din caroserie au lovit o a treia mașina. Accidentul s-a produs la intersecția DN2B cu DJ203D.

- Tragedie in Botoșani: Un copil de un an a fost lovit mortal de mașina condusa de tatal sau. S-a intamplat joi in comuna Vorniceni, județul Botoșani, unde un copil de doar un an a murit dupa ce a fost lovit de mașina condusa de tatal sau. Accidentul s-a petrecut in curtea locuinței familiei, in timpul…

- Actorul Alec Baldwin, 66 de ani, se confrunta cu acuzatii de omor involuntar prin imprudenta in cazul mortii prin impuscare, in 2021, a directoarei de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei „Rust”, informeaza The Guardian, citat de News.ro.In noile documente judiciare, procurorii…

- Un biciclist, in varsta de 48 de ani, a murit, vineri seara, dupa ce a fost lovit de o mașina, pe un drum din Dambovița. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc pe drumul județean 720 A, pe raza satului Marcești spre Rațoaia. Barbatul decedat este din localitatea…

- Barbatul in varsta de 41 de ani, din comuna Slatina, care a comis un accident mortal in noaptea de 4 spre 5 iunie și, cel mai grav, a parasit locul faptei, fugind și fiind prins de polițiști dupa aproximativ 7 ore, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, a anunțat Monitorul de Suceava inca de ...

- Accident in localitatea Suruceni din raionul Ialoveni. Un cal a fost lovit mortal de un microbuz, in seara de ieri, 6 mai. Potrivit Poliției, impactul s-a produs in timp ce cabalina a traversat strada alergand prin fața autovehicolului.

- O femeie a murit și un barbat a fost ranit dupa ce au fost loviți de o mașina in timp ce efectuau lucrari de intreținere a drumului. Accidentul a avut loc miercuri dupa-amiaza pe DN6, in localitatea Racarii de Sus, județul Dolj.

- Accidentul a avut loc miercuri, 24 aprilie 2024, in jurul orei 15,00, in localitatea doljeana Racarii de Sus. Un șofer care se afla la volanul unui autocamion a ignorat avertismentele ca in zona se efectuau lucrari și a lovit in plin remorca de semnalizare luminoasa.