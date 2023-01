Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Adriana Simionescu a vorbit despre cum decurge sarcina și despre cum se simte in cele trei luni pe care le are in momentul de fața. De asemenea, fiica lui Adrian Minune a explicat și motivul pentru care tatal ei iși dorește ca ea sa aduca pe lume o fetița. Iata…

- Iubita și fiica lui Razvan Simion au reușit sa atraga toate privirile la un eveniment special. Acestea și-au facut apariția in cele mai elegante și simple costume, dar cu toate astea au primit o mulțime de laude. Celebrul prezentator de televiziune era vizibil extrem de mandru de frumoasele femei care…

- Liviu Varciu este unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din Romania. Celebrul prezentator TV se poate declara un tata norocos. La varsta de 41 de ani, acesta are trei copii cu care se poate mandri oricand. Din prima sa relație, acesta are o fata in varsta de 20 de ani, pe nume Carmina.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Karmen Simionescu a facut primele declarații despre sarcina surorii ei, Adriana Simionescu. Cum a reacționat familia atunci cand a aflat marea veste, dar și de ce este ingrijorata mama artistei.

- Familia lui Adrian Minune se marește, asta pentru ca peste doar 7 luni urmeaza sa se nasca inca un copil in familia manelistului. Adriana Simionescu, fiica cea mica a artistului, e gravida in opt saptamani, iar deși nu a vrut sa ofere pana acum prea multe detalii despre sarcina, Spynews.ro a obținut…

- Celebrul actor Alec Baldwin, in incercarea de a-și reabilita numele, a dat in judecata 4 persoane implicate in manipularea armei incarcate cu care a tras, ucigand-o pe Halyna Hutchins in timpul filmarilor din 2021 la pelicula "Rust", scrie Reuters.

- Adrian Minune va fi bunic pentru a doua oara. Fiica lui cea mica, Adriana Simionescu, este insarcinata pentru prima data. Familia lui Adrian Minune se marește. Fata cea mica a cantarețului, in varsta de 20 de ani, este insarcinata și așteapta cu mare nerabdare sa ișin țina bebelușul in brațe. Adrian…

- De mai bine de 12 ani de zile, Cristina Șișcanu și Madalin Ionescu traiesc impreuna o frumoasa poveste de iubire. Vedeta, care are un copil cu soțul ei, pe Petra, a devenit mama și pentru ceilalți doi copii ai soțului ei dintr-o alta relație. Cu toate ca au o familie mare, vedeta se gandește ca ar putea…