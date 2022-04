Stiri pe aceeasi tema

- O firma din Timis a fost obligata sa il reangajeze pe un sofer, concediat „prin acordul partilor” fara ca barbatul sa fi semnat vreun acord. Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs.

- Multe dintre spitalele din Romania se pot transforma in adevarate capcane pentru pacienți in caz de cutremur, aproape 40 de cladiri reprezentand un risc seismic major. Potrivit unor date ale Ministerului Sanatații, 137 de spitale din Romania iși desfașoara activitatea in cladiri cu risc seismic, in…

- Cazul a ajuns acum, in urma recursului declarat, pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei, unde Preainaltul a contestat decizia pronuntata de Curtea de Apel Cluj. Este vorba despre procesul initiat pe tema cunoscuta generic drept "rolul femeii in Bisericaldquo;, pornit ca urmare a unor…

- Noi detalii de-a dreptul șocante ies la iveala in cazul morții Marinei. Mama tinerei este cat se poate de revoltata și il acuza pe presupusul criminal ca ar pune la cale un plan pentru mușamalizarea dosarului. Iata ce declarații cutremuratoare a oferit femeia, in exclusivitate, la Acces Direct!

- In urma cu un an, Maria Macsim Nicoara a murit, asta dupa ce timp de mai multe luni a stat in spital. Soțul ei a fost trimis in judecata pentru lasarea fara ajutor a unei persoane aflate in dificultate, insa sora artistei face anunțul bomba. Ce a marturisit acum Elena Hereș.

- Sorin Buta, patronul firmei care a realizat deratizarea din Timisoara in urma careia o femeie si doi copii au murit, a fost condamnat definitiv la sase ani si noua luni de inchisoare de Curtea de Apel Timisoara. Instanta l-a obligat sa achite si daune morale de sute de mii de euro.

- Au aparut probe care ar putea fi folosite in dosarul mortii Raisei. O soferita care mergea in spatele autospecialei care a provocat tragicul accident de pe o treceere de pietoni din Capitala a surprins totul pe camera de bord.

- Tribunalul Bucuresti a incheiat cercetarea judecatoreasca in dosarul Belina, in care sunt cercetati fostul ministru al Dezvoltarii Sevil Shhaideh si Adrian Gadea, presedintele Consiliului Judetean Teleorman. DNA a cerut o pedeapsa medie pentru inculpati, ceea ce ar insemna in jur de 5 ani de inchisoare…