Stiri pe aceeasi tema

- Moartea directoarei de imagine Halyna Hutchins, impușcata mortal de actorul Alec Baldwin cu un pistol de recuzita care ar fi trebuit sa aiba gloanțe albe, este cea mai recenta dintr-o serie de tragedii petrecute pe platourile de filmare de la Hollywood, potrivit CNN.

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Un asistent de regie i-a dat actorului Alec Baldwin arma de recuzita cu care a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins. Asistentul l-a anunțat ca arma este sigura, potrivit datelor din ancheta, relateaza BBC.

- Actorul Alec Baldwin, in varsta de 63 de ani, a facut primele declarații dupa ce astazi a impușcat doi oameni pe platourile de filmare. Din nefericire, directorul de imagine al filmului „Rust”, Hutchins, in varsta de 42 de ani, a murit. Alex Baldwin a marturisit ca are inima franta. Iata ce a mai spus…

- O tragedie petrecuta printre oamenii de la Hollywood a șocat o lume intreaga. Alec Baldwin a impușcat mortal o femeie pe platoul de filmare și a ranit grav un barbat. Au aparut primele imagini cu actorul dupa incidentul dureros, acesta fiind devastat de cele intamplate. Cum arata Alec Baldwin dupa tragedia…

- Un accident rar intalnit s-a produs pe platourile de filmare ale producției ”Rust”, unde Alec Baldwin a impușcat o femeie și l-a ranit grav pe regizor. Primele imagini surprinse cu marele actor il arata devastat de cele intamplate. Doua imagini au fost postate pe Twitter de catre jurnalistul CBS…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare ale producției ”Rust” și a provocat o tragedie. Directorul de imagine Halyna Hutchins a murit și regizorul Joel Souza a fost ranit grav.

- Alec Baldwin este devastat dupa incidentul teribil care a avut loc de platourile de filmare ale westernului Rust: actorul a impușcat accidental cu o arma de recuzita doi oameni, dintre care unul a decedat.