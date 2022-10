Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin a scapat de procesul intentat de familia Halynei Hutchins, directoarea de imagine ucisa din greșeala pe platoul filmului „Rust”. Cele doua parți au ajuns la o ințelegere, care include și un rol de producator, cu profiturile aferente, pentru soțul Halynei Hutchins, relateaza CNN.

- Procesul, intentat impotriva lui Alec Baldwin, a companiilor de producție a filmului Rust, a producatorilor sai și a altor membri cheie ai echipei, se va inchide dupa ce familia Halynei Hutchins a ajuns la o ințelegere cu actorul, relateaza CNN . Suma exacta pentru care parțile au ajuns la un acord…

- Alec Baldwin a afirmat, zilele trecute, ca se asteapta ca nicio persoana sa nu fie inculpata pentru incidentul mortal produs in timpul filmarilor la pelicula „Rust” si a adaugat ca a angajat un detectiv privat pentru a stabili cine este responsabil in acest caz, relateaza AFP și Agerpres. Directoarea…

- Actorul american Alec Baldwin a afirmat ca se asteapta ca nicio persoana sa nu fie inculpata pentru incidentul mortal produs in timpul filmarilor la pelicula "Rust" si a adaugat ca a angajat un detectiv privat pentru a stabili responsabilitatile in acest caz, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Directoarea…

- Actorul și producatorul Alec Baldwin da vina pe asistentul de regie și pe managerul de recuzita pentru impușcarea și uciderea Halynei Hutchins pe platourile de filmare ale filmului „Rust”. Declarația vine intr-un neașteptat interviu al actorului, acordat vineri, la puțin timp dupa ce FBI a concluzionat…

- Diana Dumitrescu spune ca a avut parte de o vara frumoasa și aventuroasa . Actrița este nostalgica dupa o perioada in care s-a relaxat pe litoralul romanesc, dar și la un hotel din Delta Dunarii.

- O mireasa a fost ucisa chiar in timpul nunții, dupa ce a fost impușcata in cap cu o arma de vanatoare chiar de catre una dintre rudele proaspatului ei soț, care urma o tradiție locala, potrivit Metro . Mahvash Leghaei, in varsta de 24 de ani, a decedat pe loc, iar doi dintre invitații la nunta au fost…

- O mireasa din Iran a fost ucisa la propria nunta dupa ce a fost impușcata in cap de un invitat care sarbatorea cu focuri de arma, potrivit www.dailymail.co.uk . Femeia a fost impușcata in cap de un nuntaș care tragea focuri de arma pentru a sarbatori evenimentul, conform tradiției. Mahvash Leghaei,…