- Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin intr-o impuscatura mortala pe un platou de filmare al filmului "Rust" in 2021 au renuntat luni sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorii care ancheteaza responsabilitatea actorului Alec Baldwin privind impuscatura mortala de pe platoul de filmare al filmului „Rust” au renuntat, dupa doi ani de la tragicul incident, sa-l judece pe actor pentru circumstanta agravanta, a informat AFP, preluata de Agerpres. Alec Baldwin, care…

- Parintii si sora Halynei Hutchins, directoarea de imagine impușcata mortal de Alec Baldwin in timpul filmarilor la pelicula ”Rust” au intentat un proces civil impotriva actorului si a altor persoane, a anuntat avocatul familiei, potrivit Reuters. Incidentul a avut loc in anul 2021 in New Mexico pe platoul…

- Actorul american Alec Baldwin, autor al unei impuscaturi mortale pe platourile de filmare ale filmului „Rust” in 2021, este vizat de o plangere intr-un proces civil din partea parintilor ucraineni si a surorii victimei sale Halyna Hutchins, directoare de imagine, a anuntat joi avocatul familiei,…

- "Nimeni nu este mai presus de lege si se va face dreptate", a declarat Mary Carmack-Altwies, procurorul districtual al comitatului Santa Fe din New Mexico, intr-un comunicat citat de AFP.La data de 21 octombrie 2021, filmarea care avea loc intr-o ferma din New Mexico (sud-vest) a luat o turnura tragica…

- Dupa tragedia care a șocat o lume intreaga, Alec Baldwin revine pe platourile de filmare pentru ”Rust”. La un an de la moartea Halynei Hutchins, actorul va juca rolul principal, chiar daca este acuzat de omor din culpa, pentru ca a impușcat-o accidental pe directoarea de imagine.

