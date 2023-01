Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alec Baldwin va fi acuzat de omor involuntar dupa ce a impușcat-o cu arma de recuzita pe Halyna Hutchins, director de imagine al filmului Rust, relateaza BBC. Incidentul mortal a avut loc pe platoul de filmare.

- Un procuror american va anunța astazi daca uciderea prin impuscare a directoarei de imagine Halyna Hutchins de catre Alec Baldwin va conduce la acuzatii penale impotriva actorului sau a altor persoane implicate.

- CE-A CAUTAT, A GASIT!… Judecatorii Tribunalului Vaslui au decis ieri, 6 ianuarie a.c., ca inculpatului Ibris Randu Alexandru din Barlad sa-i fie schimbat arestul la domiciliu cu arestul preventiv pentru 30 de zile. Sentința a fost data in urma sesizarii IPJ Vaslui și DIICOT – ST Vaslui, dupa ce acesta…

- SENTINTA…Trimis, initial, in judecata, sub acuzatia de omor, agentul de politie Mihai Vizitiu reuseste, prin aparatorul ales, sa demonstreze judecatorilor lipsa de intentie atunci cand arma sa s-a descarcat si glontul l-a nimerit in cap pe Adrian Munteanu. Astfel, la finalul unui dosar plimbat intre…

- Avocatul ieșean Calin Leonard a fost trimis in judecata, in urma cu 4 ani, pentru savarșirea a 32 de infracțiuni. Acuzat de ultraj contra bunelor moravuri si tulburarea ordinii și liniștii publice, lovire și amenințare, furt, dar și altele, avocatul a reușit sa fie achitat pentru 28 dintre ele, in cazul…

- ATENȚIE, PARINȚI!… Minora de 13 ani, din satul Scorțaru Nou, județul Braila, care și-a facut un cont de TikTok, se pare ca nu a convins polițiștii barladeni ca faptele s-au petrecut așa cum le-a relatat! Primele cercetarile facute de polițiști ar fi scos la iveala faptul ca „rapirea” și „violul” s-ar…

- Alec Baldwin vrea sa-și spele numele la Hollywood, dupa ce arma de recuzita a actorului s-a descarcat din greșeala ucigand-o pe directorul de imagine Halyna Hutchins. Mai nou, Baldwin a dat in judecata persoanele implicate in manipularea și furnizarea recuzitei care a generat tragedia pe platourile…