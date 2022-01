Alec Baldwin a predat telefonul mobil anchetatorilor din cazul tragediei de pe platourile de filmare

Stiri pe aceeasi tema

- Politia care investigheaza cazul mortii directoarei de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale western-ului "Rust" a obtinut un mandat de perchezitie pentru telefonul actorului Alec Baldwin, informeaza BBC. Halyna Hutchins a murit, iar regizorul peliculei, Joel Souza, a fost ranit,…

- Un judecator a aprobat joi un mandat de perchezitie pentru telefonul lui Alec Baldwin, dupa ce acesta a fost acuzat ca a impuscat-o mortal pe regizorul de imagine Halyna Hutchins pe platoul de filmare din New Mexico., scrie ntd.com.

- Alec Baldwin a vorbit pentru prima data intr-un interviu acordat postului de televiziune acordat ABC News și difuzat joi seara despre ce s-a intamplat la finalul lunii octombrie pe platoul de filmare al filmului „Rust”, cand regizoarea Halyna Hutchins a murit. Actorul a recunoscut ca, in urma incidentului,…

- Alec Baldwin spune într-un interviu TV care urmeaza sa fie difuzat ca nu a apasat pe tragaciul pistolului care a tras un glonț real și a ucis-o pe regizoarea Halyna Hutchins pe platoul de filmare a filmului „Rust”, potrivit unui extras publicat miercuri, scrie Reuters.Baldwin,…

- Alec Baldwin și-a anulat toate proiectele dupa incidentul în care a fost implicat și care a dus la decesul regizorului de imagine Halyna Hutchins și l-a ranit pe regizorul Joel Souza. Presa americana spune, citând apropiați ai actorului, ca acesta se va retrage o vreme din viața publica…

- Joel Souza, regizorul lungmetrajului "Rust", ranit de un foc de arma atunci cand actorul Alec Baldwin a impuscat-o mortal pe directoarea de imagine a peliculei folosind un pistol de recuzita in timpul filmarilor de la acest western, a declarat ca se simte "indurerat de moartea prietenei si colegei"…

- Actorul Alec Baldwin a tras cu o arma de recuzita pe platourile de filmare din New Mexico si a provocat moartea directorului de imagine Halyna Hutchins si ranirea regizorului Joel Souza, potrivit AP, releateaza click.ro. Baldwin joaca intr-un film western, aflat in productie in Santa Fe. Biroul serifului…