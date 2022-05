„Aleargă pentru dorințe 2.0” – Cros caritabil organizat de ASCOR Iași Sambata, 04 iunie 2022, incepand cu ora 14:00, ASCOR Iași da startul celei mai mari activitați sportive organizate de asociație in acest an: Crosul Alearga pentru dorințe, care iși propune sa adune la un loc alergatori de toate taliile pentru o cauza comuna: sprijinul copiilor din medii defavorizate. Detaliile despre eveniment se gasesc și pe evenimentul creat pe Facebook. Inscrierea poate fi facuta prin completarea formularului online pus la dispoziție de organizatori. In funcție de varsta și de anduranța, exista doua trasee disponibile, de 5 și de 10 kilometri, care unește cele mai importante… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

