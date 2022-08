Stiri pe aceeasi tema

- Valentin Cretu si Andrei Cordea sunt cele doua noutati din formula de start a formatiei FCSB pentru meciul cu FC DAC 1904 Dunajska Streda, programat joi, pe Arena Nationala din Bucuresti, in mansa secunda a turului al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, fata de meciul din Slovacia,…

- CFR Cluj joaca acasa cu CS Mioveni, de la ora 21:30, in etapa #3 din Liga 1, liveTEXT pe GSP.ro. Meciul e televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Toate rezultatele etapei #3 CFR Cluj - CS Mioveni, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! CFR Cluj - CS Mioveni, echipe probabile:…

- FCSB - Saburtalo, manșa secunda a turului II preliminar Conference League se joaca joi, 28 iulie, de la 20:30. Partida care consemneaza debutul lui Nicolae Dica pe banca roș-albaștrilor poate fi urmarita LiveTEXT pe GSP.ro. Meciul este televizat pe Pro TV FCSB - Saburtalo, live de la 20:30 Click AICI…

- Formatia FCSB a fost invinsa, joi, in prima mansa a turului doi preliminar al UEFA Conference League de echipa georgiana FC Saburtalo. Unicul gol al meciului a fost marcat Nonikasvili, in minutul 41. Saburtalo: Megrelishvili - Gocholeishvili, Kakubava, Chaduneli, Jinjolava – Kardava (Mamatsashvili…

- FCSB s-a impus in amicalul cu Oțelul Galați, scor 1-0, sambata seara, intr-o partida amicala disputata in orașul de la malul Dunarii. La meci au asistat aproximativ 13.000 de spectatori. Unicul gol al partidei a fost inscris de Florinel Coman in minutul 67. Au evoluat echipele Oțelul Galați: Dur-Bozoanca…

- Zimbru Chișinau a cedat la scor in meciul cu FCSB din Romania intr-un meci amical, disputat astazi la stadionul Zimbru din capitala. Meciul s-a incheiat cu scorul 1:6, iar unicul gol in lotul formației chișinauiene a fost marcat de Pedro Rodrigues. Zimbru - FCSB (Romania) 1:6 Marcatori: Olaru, 10 -…

- Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, susține ca Florinel Coman (24 de ani) va fi un om de baza la FCSB incepand cu sezonul viitor. Astfel, Tavi Popescu (19) ar urma sa fie retras inter. „Octavian Popescu poate sa joace inter. Am incercat la meciul cu Craiova (n.r. 0-2) sa-l folosim in dreapta…

- FCSB joaca acasa cu CFR Cluj, de la ora 21:30, in ultima etapa din play-off. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1 Programul complet din play-off AICI! FCSB - CFR Cluj, live de la ora 21:30 Click AICI pentru statistici! FCSB - CFR Cluj, echipe probabile:…