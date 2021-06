Stiri pe aceeasi tema

- Intilnirea președinților SUA și Rusiei, Joe Biden și Vladimir Putin, din iunie 16 la Geneva va incepe la ora locala 14:35. Despre acest lucru a anunțat Casa Alba, scrie RIA Novosti. Cu 10 minute inainte de intrevedere, Putin și Biden se vor fotografia cu președintele Elveției, Guy Parmelin. Intilnirea…

- Suntem ''pe drumul cel bun'', a indicat Merkel, adaugand ca a convenit cu Biden ca este ''indispensabil'' ca Ucraina sa ramana implicata in tranzitul gazelor rusesti catre Europa.Insa, mai spune sefa guvernului german, subiectul Nord Stream 2 a fost abordat pe scurt la aceasta prima intrevedere a sa…

- Presedintele american Joe Biden va sustine singur o conferinta de presa dupa intalnirea de saptamana viitoare cu omologul sau rus Vladimir Putin, pentru ca este cel mai potrivit format de a avea o comunicare clara cu "presa libera", a declarat sambata un oficial de la Casa Alba. Biden se va…

- Ambasada Rusiei in Statele Unite a criticat vineri deplasarea de catre Statele Unite bombardierului strategic american B-52H Stratofortress la exercitiile NATO care au loc in prezent in Marea Baltica, sustinand ca gestul reprezinta o „noua provocare” la adresa Moscovei inaintea summitului Putin-Biden,…

- Unui jurnalist care l-a intrebat daca va acționa impotriva omologului sau rus Vladimir Putin, pe care il va intalni la Geneva peste doua saptamani, Joe Biden i-a raspuns: „Studiem problema indeaproape”. „Nu”, a raspuns Joe Biden la intrebarea daca el crede ca președintele rus incearca sa-l testeze inainte…

- Paul Whelan, un american încarcerat în Rusia pentru acuzații de spionaj, i-a cerut miercuri președintelui american Joe Biden sa organizeze un schimb de prizonieri cu omologul sau Vladimir Putin pentru a-i asigura eliberarea, potrivit AFP.Fost subofițer al Marine Corps, Paul Whelan…

- Acțiunea este atribuita grupului Nobelium, legat de serviciile secrete de la Moscova și responsabil de "piratarea" SolarWinds în 2020, și afecteaza mai mult de 150 de organizații, potrivit alertei Microsoft.Hackerii legați de principala agenție de informații din Rusia au lansat un…

- Presedintele american Joe Biden si presedintele rus Vladimir Putin se vor intalni la Geneva pe 16 iunie, a anuntat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza Reuters si Agerpres.Informatia a fost confirmata agentiile de stiri ruse, care citeaza Kremlinul.