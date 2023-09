Stiri pe aceeasi tema

- Un amalgam de voci inalte, un instrumental complex, cu beat-uri hip-hop, instrumente etnice, dar și sound-uri pop, stau drept fundal muzical pentru gandurile inșirate cu grija de Olivia Addams și DOC. Cei doi artiști canta cu ardoare despre sentimente de iubire naucite de dor. Vocea consistenta a Oliviei…

- Aveți in fața voastra o colaborare care va ramane in memoria hip-hop-ului romanesc și nu numai, datorita flow-urilor ireproșabile ale celor trei nume grele care troneaza pe piesa “Bands”: Drei, Killa Fonic și Rick Ross. Cu o atitudine gangsta și versuri pe masura, cei trei canta despre fascinația pentru…

- Vara are puterea de a scoate la lumina acea parte a ta salbatica, spontana și plina de energie. In “Girls Just Wanna Have Fun”, cea mai proaspata colaborare dintre Carine și Holy Molly, prezențele feminine se metamorfozeaza in aventurieri neinfricați, gata sa cucereasca lumea. Vocea catifelata a lui…

- Dupa ce au șocat cu videoclipul “Ou, Ou” , Șatra B.E.N.Z. lanseaza un videoclip cu și de poveste pentru piesa ‘Prietena ta” alaturi de Alduts Sherdley. Artiștii și-au luat in serios rolurile de actori și au jucat o poveste de dragoste ca-n Los Angeles, presarata cu dame de companie, proxeneți, scandaluri…

- Teatrul Improbabil este acum pe Spotify sub numele „Theatre on demand”. Teatrul sonor este acum la el acasa, in locul in care numai sunetul conteaza și unde oamenii pot da play unui spectacol oricand iși doresc. Cand toata lumea din metrou pare ca nu se oprește din vorbit pe langa tine, alegi un spectacol…

- In așteptarea albumului de debut NMW, Yanni & Umberto au lansat piesa BOTTEGA & BURLON, un vibe de vara pe un afrobeat, un stil mai nou pentru țara noastra, dar potrivit perfect cu ei doi. BOTTEGA & BURLON a fost scrisa de catre NMW Yanni și NMW Umberto, producția a fost facuta de takk0ne, mix-masterul...…

- Sufletele conectate iși simt prezența și radiaza energia potrivita, pentru ca gandurile, sentimentele sa curga exact așa cum vin, lin, fara prejudecați și bariere. Despre asta vorbește și piesa “Safe Place”, prima colaborare dintre Alduts Sherdley și Ștefan Costea. Artiștii care livreaza sound-uri R&B…

- Alexandra Stan a demonstrat de-a lungul timpului ca este o artista versatila și talentata, iar piesa „Bobo” este doar o alta confirmare a acestui fapt. Beat-urile dance și versurile captivante creeaza o experiența sonora inedita pentru toți ascultatorii. Produsa de Manuel Riva și Nick Ribbens, piesa…