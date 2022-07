Stiri pe aceeasi tema

- ADI, fostul solist din trupa Maxim ce a facut furori in randul adolescenților, și-a anunțat cariera de artist solo odata cu participarea la cel mai fresh talent show, One True Singer. „Beau, Beau” este un remake al hit-ului „Uite așa aș vrea sa mor” de la Gica Petrescu, idee ce a luat naștere intr-o…

- Ilkay Sencan colaboreaza cu INNA pentru noul single – Talk, o piesa dance-pop cu o producție energetica menita sa incurajeze fanii sa gaseasca motivația pentru a trece peste momentele grele. Piesa a fost scrisa de catre Isabelle Zikai Gbotto Carlsson, Anton Hard af Segerstad și Ilkay Sencan, producția…

- Dupa ce in urma cu doar doua saptamani a fost desemnat One True Singer, in cadrul show-ului cu același nume produs de Global Records pentru HBO Max, rareș lanseaza “Prea Tanar”, primul lui single din cariera. Piesa a fost scrisa de artist impreuna cu Marcel Botezan și Sebastian Barac, dar și impreuna…

- Dupa ce a lansat „El Amante”, BoyFlow revine cu „Location”, un single fresh cu ritmuri caliente. Cu un sound cool și versuri pasionale, „Location” poate fi un imn al verii și al distracției, potrivit pentru serile calde și lungi, totul in pași de dans pe acorduri latino. „«Location» este despre muzica…

- Cand ai rețeta succesului nu este greu sa o exploatezi la maxim. Este și cazul celor doi buni prieteni Levent Sali și Doddy, care la trei ani de la lansarea hitului “Comsi Comsa” revin cu o noua piesa ce cu siguranța se va regasi in trending. In 2019 Doddy și Levent Sali dadeau lovitura cu piesa “Comsi…

- Voltaj da startul sezonului estival cu o piesa catchy, fresh și in ton cu vibe-ul de vara: „1 Mai Nebun”. Compus de catre Ciprian Porumbescu alaturi de Voltaj și Maria Rantes, prin „1 Mai Nebun”, trupa canta refrenul vieții libere și fara griji. Un single vesel, cu multa energie, care pune in prim plan…

- Simpaticul și talentatul solist Mircea Eremia revine in forța impreuna cu Balkanika Records și lanseaza videoclipul piesei “Iubirea ta”. Cui se adreseaza piesa ce mesaj transmite cu aceasta, artistul ne lamurește in continuare. Mircea Eremia este la a doua colaborare cu Balkanika Records pentru piesa…