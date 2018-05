Stiri pe aceeasi tema

- Liderii politici și corporativi chinezi au cumparat sau investit in active europene cel putin 318 miliarde de dolari timp de mai mult de un deceniu. Din Asia pana in Africa, SUA și America Latina, rezultatele sunt greu de ignorat, deoarece China s-a afirmat ca o putere mondiala emergenta, arata o analiza…

- Ungaria insista ca, atunci cand este vorba despre migrație, trebuie sa se acorde prioritate securitații cetațenilor unei țari, a declarat ministrul de externe, Peter Szijjarto. Bruxelles și Națiunile Unite doresc migranți ilegali sa vina in Europa, a declarat el la o conferința de presa de la Budapesta.

- Cadrul financiar multi-anual pentru perioada 2021-2027 va reprezenta un pas decisiv pentru viitorul politicii UE in domeniul IMM-urilor, deoarece va defini resursele financiare disponibile pentru a sprijini IMM-urile și pentru a pune in aplicare masuri politice specifice. In contextul Brexit si a provocarilor…

- China a avertizat Statele Unite ca isi va apara interesele in domeniul comertului, dupa ce Donald Trump a anuntat tarifele pentru importuri de bunuri chinezesti, comentariile venind dintr-un apel telefonic intre vicepremierul Chinei Liu He si secretarul Trezoreriei SUA Steven Mnuchin, potrivit BBC.…

- La Barcelona si la Madrid, mii de pensionari au iesit in strada incepand cu ora 11:00 (10:00 GMT). Mariano 'Rajoy, hotule, imi furi pensia!', scandau unii dintre protestatari. 'Exista o scadere a puterii de cumparare a celor cu venituri modeste', a declarat Emilio Zamora, pensionat…

- Activitatea de taximetrie este una dintre cele mai importante ramuri ale transportului de persoane, mii de societati comerciale si de persoane fizice independente fiind implicate in aceasta in majoritatea localitatilor urbane ale tarii. Or, ...

- Președintele lui PAOK, Ivan Savvidis, cel care a amplificat incidentele de la meciul PAOK - Atena, cand a intrat cu un pistol pe teren, a oferit primul punct de vedere oficial dupa evenimentele agitate care au tulburat in ultimele zile lumea fotbalului elen. ...

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…