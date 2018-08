ALDE vrea sa legalizeze activitatea de lobby: Recunoastem existenta fireasca a grupurilor de interese Parlamentarii ALDE vor sustine in sesiunea parlamentara de toamna o propunere legislativa privind activitatea de lobby.



"Legea privind reglementarea activitatii de lobby este o tentativa care a mai fost in Parlament de cateva ori si de fiecare data a esuat in a ajunge la finalizare. Aceasta propunere legislativa vine in contextul in care societatea noastra este suficient de matura si noi recunoastem existenta fireasca a activitatii de lobby si a grupurilor de interese. Care este menirea acestui proiect de lege? Sa creeze transparenta, sa elimine orice suspiciune cu privire la faptul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de salariati ai Termocentralei Mintia, judetul Hunedoara, protesteaza luni dimineata, nemultumiti ca nu au fost platite contributiile sociale de catre angajator, desi acestea ar fi fost retinute din salariu. Oamenii vor sa blocheze o sosea, potrivit unui lider de sindicat. Presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis Curtii Constitutionale, marti, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii privind Codul Administrativ al Romaniei. Presedintele sustine ca, prin modul in care a fost adoptata, legea incalca prevederile art. 61 alin. (2), art. 66 alin. (2) si (3),…

- Presedintele Curtii Constitutionale, Valer Dorneanu, a castigat anul trecut peste jumatate de milion de lei, iar in curand averea sa va spori cu inca o pensie, cea de judecator al Curtii, conform noii legi votate de Parlament. Din ultima declaratie de avere, depusa in data de 15 iunie si analizata…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretul de promulgare a legii privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a informat Administratia Prezidentiala. Proiectul adoptat de Parlament…

- Laura Codruta Kovesi a solicitat, marti, Sectiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii sa-si continue activitatea ca procuror la DIICOT Sibiu, potrivit unor surse judiciare consultate de Ziare.com. Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ar…

- Avocata Elenina Nicut a castigat la Curtea de Apel procesul in care a chemat in judecata Curtea Constitutionala. Instanta a decis anularea unei hotarari date de Plenul CCR privind regulile de redactare a opiniei separate sau concurente. Decizia nu este definitiva. "Admite in parte cererea…

- Plenul Senatului, in calitate de for decizional, a respins, miercuri, cererea de reexaminare a legii 304/2004 privind organizarea judiciara formulata de presedintele Klaus Iohannis. Astfel, Senatul a adoptat pentru a treia oara proiecul de lege, cu 79 de voturi "pentru" si 33 de voturi "impotriva".…

- A venit si ziua "temuta de multa lume" - utilizatorii de WhatsApp, Facebook, Skype si alte retele sociale vor trebui sa plateasca o taxa zilnica daca vor sa utilizeze aceste platforme. Vestea buna este ca masura i se aplica doar unei tari africane. Parlamentul din Uganda a adoptat o lege prin…