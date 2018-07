ALDE Timiș demarează campania medicală ”Ne pasă de sănătatea ta!” ALDE Timiș a inițiat o acțiune prin care ofera consult cardiologic și pediatric gratuit timișenilor. Caravana medicala ”Ne pasa de sanatatea ta” se va instala o zi intreaga in satele din județ, iar medicii specialiști vor sta la dispoziția celor interesați. ”Ne dorim sa venim in intampinarea copiilor și varstnicilor cu probleme de sanatate din […] The post ALDE Timiș demareaza campania medicala ”Ne pasa de sanatatea ta!” appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

